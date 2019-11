Instalatorul polonez se întoarce acasă Mai multi muncitori polonezi s-au întors acasa decât au plecat în strainatate anul trecut, o premiera pentru Polonia în ultimul deceniu, ca urmare a îngrijorarilor provocate de Brexit dar si a dinamismului pietei muncii din Polonia care a dus la cresterea rapida a salariilor, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres.

Potrivit datelor oficiale publicate de Institutul national de statistica de la Varsovia, numarul cetatenilor polonezi care traiesc peste hotare a scazut cu 85.000 de persoane anul trecut pâna la 2,46 milioane persoane, exodul din Marea Britanie… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

