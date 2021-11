Stiri pe aceeasi tema

- Sesiunea de inscriere pentru validarea instalatorilor prin intermediul carora se va putea face inscrierea persoanelor fizice in cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrica va avea loc in perioada 15 noiembrie-16 decembrie 2021, anunța Administratia…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat joi, 4 noiembrie, ca in luna decembrie va fi lansata o noua sesiune a programului Rabla pentru electrocasnice, din fondul care a ramas la dispozitie, de 34 de milioane de lei. Inscrierile ar urma sa inceapa in ultima saptamana din noiembrie."Toate…

- Programul Rabla Clasic 2021 pentru persoanele fizice ar putea fi suplimentat, iar in prezent Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), impreuna cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), este in proces de identificare a unor resurse financiare necesare unor noi alocari, informeaza AFM."Pentru…

- Locuiești de ani de zile in chirie și a venit vremea sa schimbi puțin abordarea. Pandemie, familie, iți doresti un trai mai bun. Pe langa faptul ca a devenit foarte costisitor sa stai in chirie, parca mai bine te orientezi catre o locuința a ta, din timp, avand in vedere ca ai un job stabil, cu carte…

- Criza sanitara, provocata de pandemia de coronavirus, poluarea și aglomerația urbana i-a determinat pe mulți romani sa-și prioritizeze nevoile legate de spațiul in care traiesc, dorind sa renunțe la apartamentul de la bloc și sa se mute intr-un spatiu mult mai generos, care sa aiba și o zona in aer…

- Contractul de imprumut este reglementat prin Codul Civil, articolele 2.144-2.170, unde gasim și definiția contractului de imprumut, raspunderea persoanei care solicita creditul, tipul de imprumut, condițiile de restituire și modul de plata a dobanzii.Ziare.com iți explica in cadrul rubricii…

- Cea mai noua solutie Facebook pentru a face bani de pe urma WhatsApp, fara a incalca prea mult intimitatea utilizatorilor, este un director de companii, unde utilizatorii sa descopere magazine si firme de unde sa cumpere produse.WhatsApp continua strategia de monetizare prin shopping a produsului,…

- Pandemia de coronavirus a schimbat multe in ultimul an și jumatate.Probabil cel mai afectat sector este cel turistic, acolo unde destinații de vis, gen Thailanda, Singapore, Australia, Vietnam, SUA ori Canada și-au inchis porțile pe o perioada nedeterminata.Este și cazul Cubei, una…