- Sase din cele mai mari banci centrale ale lumii au cazut de acord sa faca schimb de cunostinte si expertiza cu privire la posibilitatea emiterii propriilor monede digitale, a anuntat marti Banca Centrala Europeana, transmite Reuters. Grupul compus din Banca Angliei, Banca Centrala Europeana,…

- Sute de activisti ai climei, unii costumati in koala, au pornit duminica din Landquart, in estul Elvetiei, catre statiunea Davos, intr-o ascensiune de trei zile, pentru a atrage atentia asupra incalzirii globale, la Forumul Economic Global care va avea loc in aceasta saptamana, transmite Reuters…

- Iranul a transmis vineri ca vrea sa extraga singur înregistrarile din cutiile negre ale avionului prabușit miercuri lânga Teheran, anunțul venind dupa ce Canada și alte țari au spus ca aeronava a fost doborâta de o racheta iraniana, probabil din greșeala, transmite Reuters. Iranul,…

- Generalul iranian Qassem Soleimani, șeful forței de elita Quds, și comandantul miliției irakiene Abu Mahdi al-Muhandis, au fost uciși vineri dimineata într-un atac aerian lansat asupra convoiului lor pe aeroportul din Bagdad, a declarat un purtator de cuvânt al miliției irakiene, citat de…

- Politia daneza a arestat miercuri in jur de 20 de persoane dupa ce a efectuat raiduri in intreaga tara pentru a dejuca pregatirea unui atac islamist, relateaza Reuters, citand oficiali din politie si din domeniul securitatii.

- Politia din Germania a arestat trei persoane in orasul Offenbach din vestul tarii, sub banuiala ca pregateau un atac cu explozibili in numele gruparii radicale Statul Islamic, au anuntat marti procuratura regionala, citata de Reuters potrivit Agerpres Potrivit procurorilor, suspectul principal este…

- In luna aprilie a acestui an, Guvernul elvetian i-a socat pe amatorii de cafea dupa ce a anuntat ca nu va mai stoca cafea, asa cum a facut timp de mai multe decenii, alaturi de zahar, ulei si grasime animala, dupa ce a decis ca aceasta bautura nu este un produs vital si deci nu trebuie sa mai faca…

- Soferul camionului la bordul caruia au fost gasite miercuri trupurile neinsufletite a 39 de migranti, la est de Londra, a fost inculpat pentru multiple capete de acuzare, printre care omor din culpa si trafic de persoane, a comunicat sambata politia britanica, transmite AFP si Reuters, scrie Agerpres. …