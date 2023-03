Stiri pe aceeasi tema

- Locațiile Trickshot inregistreaza un trafic de aproximativ 81.000 de oaspeți pe luna In prezent, grupul Trickshot are trei locații deschise in București și una in Brașov Grupul Trickshot, concept ce imbina gastronomia de calitate și activitațile recreaționale, planifica investiții de 2 milioane Euro…

- Mașinile Google Street View se intorc in Romania primavara aceasta. In urmatoarele luni, ele vor actualiza imaginile din zeci de orașe pe Google Maps. Mașinile Google Street View vor acoperi zone și localitați din toata țara, de la Valenii de Munte, Campulung, Timișoara, Orșova, Deva, București,…

- Conform unui comunicat al Aeroportului Internațional Bacau, au avut loc primele intalniri cu operatorii aerieni din Romania Air Connect și Fly Lili. Air Connect planifica operarea curselor regulate din București, Cluj-Napoca, Baia Mare, Constanța, Suceava, Targu Mureș, Oradea, Sibiu, Timișoara cu aeronava…

- Alaturi de Onesti, Deva, Resita, Bistrita, Timisoara, Bucuresti sau Constanta, Brasov poate deveni un centru important pentru gimnastica de performanta, anunța Federația Romana de Gimnastica. Brasov este orasul in care Elena Leustean, prima medaliata olimpica a gimnasticii romanesti, a inceput performanta!…

- Legendara formație Timpuri Noi rediteaza albumul cu același titlu, dupa 30 de ani. Discul ce a facut celebre mai multe personaje muzicale precum ”Stan”, ”Luca”, ”Tanța” ori ”Vecina” a transformat trupa in cea mai popular grup rock al anilor ’90. Dan Iliescu& Co. sarbatoresc in mod original și pe fostul…

- „Știu ca veștile bune circula mai greu, ca nu fac mare audiența, dar ma incapațanez sa le dau in continuare! In 2023, județul Alba are prgnozat conform datelor ANAF și ale INS, al șaptelea PIB pe cap de locuitor, in Romania, dupa zone puternice, precum Bucuresti, Constanta, Timișoara sau Cluj Napoca.…

- Vestea neașteptat de buna din partea prietenilor noștri nepereche de la Asociația Culturala Arte Factum ne ofera oportunitatea speciala de a transmite catre voi toți, iubitorii de arta sub orice forma, mesajul original: Afluxul de public in expoziția ”TOTALITATEA FORME…LOR: ARThitectura, DESIGN,…

- Incepand din 21 decembrie 2022, Galeria de Arta de pe Calea Victoriei nr. 91 – 93 din București gazduiește Perspectiva Inversata, o instalație contemporana de arta semnata de artiștii romani Andrei Balan și Maria Balan, realizata la inițiativa glo™ Romania. Pana pe 7 februarie 2023, glo™ HYPER X2…