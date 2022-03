Instalație de cercetare nucleară, bombardată de ruși la Harkov O instalatie de cercetare nucleara de la Harkov a fost bombardata de forte ruse, iar o evaluare a pagubelor era imposibila din cauza unor confruntari armate, anunta autoritatea ucraineana nucleara, relateaza The Associated Press. Aceasta instalatie experimentala de sursa de neutroni de la Institutul de Fizica si Tehnologie din Harkov a fost atacata sambata, precizeaza […] The post Instalație de cercetare nucleara, bombardata de ruși la Harkov appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O instalatie de cercetare nucleara de la Harkov a fost bombardata de forte ruse, iar o evaluare a pagubelor era imposibila din cauza unor confruntari armate, anunta autoritatea ucraineana nucleara, relateaza The Associated Press, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ucraina a fost martora a unor atacuri cu rachete asupra orașelor sale. Un institut ce deține o instalație nucleara a fost atacata la Harkov, iar o pensiune aflata in apropiere a fost cuprinsa de flacari.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Olaf Scholz, i-au cerut, joi, presedintelui rus, Vladimir Putin, intr-o convorbire la telefon, un armistitiu ”imediat” in Ucraina, relateaza The Associated Press. Orice solutie in Ucraina este necesar sa fie negociata intre Rusia si Ucraina,…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica AEIA a declarat luni ca a primit informatii conform carora obuze de artilerie au avariat o instalatie de cercetare nucleara din Harkov, al doilea oras al Ucrainei, fara "consecinte radiologice". Potrivit agentiei ONU cu sediul in Viena, autoritatile ucrainene…

- O instalatie de cercetare nucleara din Harkov, al doilea oras al Ucrainei, a fost avariata fara “consecinte radiologice”, de obuze de artilerie, a anunțat, luni, Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AEIA), potrivit AFP. Autoritatile ucrainene au informat despre un atac care a avut loc duminica,…

- Rușii ataca orașul Harkov, iar imaginile surprinse pe camerele de luat vederi arata inclusiv rachete care au lovit zone in care locuiesc civili. Dupa ce ieri bombele au lovit blocurile civililor si mai multe cladiri de birouri, marți dimineata un proiectil a lovit cladirea administrativa principala,…

- Prima transa de Molnupiravir a ajuns, miercuri seara, la Institutul de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala. Conform directorului medical Adrian Marinescu, este vorba despre o cantitate de 700 de cutii care vor ajunge pentru 700 de pacienti.Tratamentul va fi administrat pacientilor chiar de astazi,…

- Trei cutremure, cu magnitudini de 3 si 3,5 pe Richter, s-au produs joi in judetele Vrancea si Buzau, intr-un interval de patru ore, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Primul seism s-a produs in judetul Vrancea, la ora…