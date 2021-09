Stiri pe aceeasi tema

- Black Sea Oil & Gas SA („BSOG”) impreuna cu partenerii sai de concesiune, Petro Ventures Resources SRL si Gas Plus Dacia SRL, anunța finalizarea instalarii platformei de productie gaze naturale Ana, prima platforma construita și instalata in Romania in ultimii 30 de ani, anunța compania, arata…

- Black Sea Oil & Gas (BSOG) a finalizat instalarea platformei de productie gaze naturale Ana, la aproximativ 120 de kilometri in largul Marii Negre, a anuntat compania, intr-un comunicat transmis, miercuri, AGERPRES. Platforma de productie gaze naturale Ana este prima construita si instalata…

- Administrația Prezidențiala a transmis, intr-un comunicat, ca OMV Group a prezentat strategia de dezvoltare a companiei in Romania pentru perioada urmatoare, dar si rezultatele activitatii curente, respectiv initiative de responsabilitate sociala. OMV Group si-a exprimat angajamentele de a ramane un…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat cu o delegație OMV Group Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis, a discutat, astazi cu o delegație OMV Group, condusa de directorul Alfred Stern, despre cresterea puternica de preturi ale gazelor naturale…

- ”Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit joi, 16 septembrie 2021, la Palatul Cotroceni, delegatia OMV Group, condusa de Alfred Stern, noul CEO OMV Group. Cu ocazia intrevederii, conducerea OMV Group a prezentat strategia de dezvoltare a companiei in Romania pentru perioada urmatoare, dar si…

- Cristian Paun a afirmat ca ceea ce diferențiaza Romania fața de alte state europene in care s-au inregistrat scumpiri semnificative ale energie și gazelor este faptul ca țara noastra și-a sabotat potențialul energetic semnificativ."Daca vrem sa gasim soluțiile, trebuie sa identificam cauzele. Este clar…

- Interviu cu domnul Mihai BARLIBA, presedinte BICO INDUSTRIES – Domnule Mihai Barliba, Bico Industries iși incepea activitatea in 2006, dar la nivelul echipei de management exista o experiența uriașa in producția și distribuția de sisteme de termo și hidroizolații, baza activitatii firmei. Care a fost…

- Romania a importat, in primele cinci luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,8 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 24,5% (212.200 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS)si preluate de…