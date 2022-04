Instagram va modifica algoritmul pentru a promova conţinutul original Adam Mosseri, seful Instagram, a anuntat (pe Twitter) ca platforma sociala detinuta de Meta va opera in curand o modificare a algoritmului care selecteaza si prioritizeaza postarile pe care le vad utilizatorii. De data aceasta, spune seful serviciului, modificarea are ca scop promovarea continutului original, cel care nu este preluat de la alti utilizatori ori de pe alte platforme sociale. Cea de-a doua varianta a devenit in ultima vreme o adevarata problema de imagine pentru Instagram. De cand si-a lansat clona de TikTok, Reels, aceasta a fost populata cu clipuri preluate de pe reteaua chineza,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rai News subliniaza rolul jucat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski in intreținerea unei atitudini pozitive și nu numai. „Fara strategia lui mediatica, acum situația ar fi putut fi mult mai rea in Ucraina. Zelenski s-a transformat literalmente in fața ochilor noștri, intr-o lume a carei realitate…

- ​Facebook (Meta) a anunțat ca produsul Reels, care permite postarea de mici clipuri video, va fi disponibil pentru userii rețelei din 150 de țari și a anunțat noi modalitați de editare și monetizare pentru Reels. Facebook s-a inspirat mult din TikTok cand a lansat Reels care a fost disponibil mai intai…

- Pagini false de social media distribuie atacuri de tip phishing care au ca tinta utilizatorii interesati sa investeasca in criptomonede, potrivit unui comunicat postat luni pe Facebook de Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC)."Atentie la paginile false de social media care…

- Da, pentru prima data in 18 ani, reteaua de socializarea a pierdut utilizatori. Adevarul este ca Facebook a pierdut un numar mic de utilizatori, de la 1.930 miliarde a ajuns la 1.929 de miliarde. Totusi, aceasta scadere a avut si repercusiuni. Actiune Meta au scazut cu 20-, adica cu aproximativ 200…

- Acțiunile Meta Platforms Inc., proprietarul Facebook, au scazut cu peste 20% miercuri seara, dupa ce compania de socializare a publicat estimari mai slabe decat se așteptau investitorii, dand vina pe modificarile aduse de Apple in materie de confidențialitate și pe concurența crescuta pentru utilizatori…

- Acțiunile Meta Platforms Inc., proprietarul Facebook, au scazut cu peste 20% miercuri seara, dupa ce compania de socializare a publicat estimari mai slabe decât se așteptau investitorii, dând vina pe modificarile aduse de Apple în materie de confidențialitate și pe concurența crescuta…

- Scrolling-ul pe rețelele de socializare este, fara indoiala, unul dintre cele mai comune lucruri pe care oamenii le fac pe smartphone-uri și tablete. Facebook, Instagram, Reddit, TikTok, Twitter și multe alte platforme de socializare ne pierd timpul in fiecare zi. Dar tot acest scrolling interminabil…

- Inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, a condamnat violentele si distrugerile din timpul unui protest masiv desfasurat duminica la Bruxelles impotriva masurilor sanitare ale autoritatilor belgiene, potrivit DPA, scrie AGERPRES. In violentele care…