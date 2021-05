Instagram va lansa în lunile următoare noi instrumente pentru a preveni agresiunea cibernetică Platforma social media Instagram anunta lansarea unei noi functii pentru a ajuta la stoparea hartuirii online si a altor comportamente abuzive, noteaza blogul din Romania al companiei de securitate cibernetica Eset.



Astfel, este vorba despre un filtru care va impiedica utilizatorii sa vada mesajele directe (DM) abuzive, precum si despre un instrument pentru a opri persoanele deja blocate sa nu va mai poata contacta dintr-un alt cont.



"Intelegem impactul pe care il poate avea asupra oamenilor continutul abuziv - fie ca este rasist, sexist, homofob sau orice alt tip de abuz.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

