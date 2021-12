Instagram va avea, din nou, un feed cronologic Seful Instagram, Adam Mosseri, a anuntat ca inginerii firmei lucreaza deja de mai multe luni la un newsfeed cronologic, care urmeaza sa fie lansat candva in primul trimestru al anului viitor. Declaratia a fost facuta in cadrul unei marturii sustinute de Mosseri in fata unei comisii senatoriale, pe tema pericolelor la care sunt expusi cei mici in cadrul platformei sociale detinute de Meta. Sunt cinci ani de cand Instagram a renuntat la feed-ul cronologic, vreme in care si-a aparat algoritmul de toate acuzele care i-au fost aduse. Ordinea cronologica nu este singura noutate la care Instagram lucreaza.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat duminica dimineața, 5 decembrie, dupa ce in Romania au fost confirmate primele doua cazuri de infectare cu Omicron , ca veștile bune in acest moment sunt ca „cele doua persoane au simptome minore”, iar „una dintre ele este asimptomatica”. „Nu sunt probleme…

- „Am aflat in aceasta seara despre confirmarea prezenței tulpinii Omicron in Romania. Maine voi avea o intalnire cu responsabilii gestionarii acestei pandemii: ministrul sanatații, șeful DSU, directorul CNSCBT. Voi dispune masuri in urma consultarii cu specialiștii din domeniul sanatații și al situațiilor…

- „Am aflat in aceasta seara despre confirmarea prezenței tulpinii Omicron in Romania. Maine voi avea o intalnire cu responsabilii gestionarii acestei pandemii: ministrul sanatații, șeful DSU, directorul CNSCBT. Voi dispune masuri in urma consultarii cu specialiștii din domeniul sanatații și al situațiilor…

- Joi, 2 decembrie și vineri, 3 decembrie, Sala Sporturilor Mioveni va gazdui doua meciuri amicale de handbal feminin, intre naționalele de tinerat ale Romaniei și Germaniei! Ambele partide vor fi transmise in direct de TVR. Citește și: Sala Sporturilor din Mioveni va fi inaugurata printr-un meci de handbal…

- FCSB s-a impus in deplasarea cu CS Universitatea Craiova, scor 3-2, datorita reușitei semnate de Andrei Cordea in prelungiri. Laurențiu Reghecampf, antrenorul oltenilor, a criticat arbitrajul lui Horațiu Feșnic și anunța mutari importante in iarna. Laurențiu Reghecampf, dupa CS Universitatea Craiova…

- Actualii specialiști, profesioniști și manageri care iși fac astazi onest meseria in cadrul Primariei Balți vor fi parte a echipei Marinei Tauber, dupa data de 5 decembrie. Declarația a fost facuta de insași Marina Tauber, candidatul Partidului „Șor” pentru funcția de primar al orașului Balți.

- Family Market - concept de retail de proximitate, care integreaza servicii esentiale comunitatilor cu ritm accelerat de crestere * Supermarket Auchan si producatori locali * Supermarketul din Family Market Bucium va avea o suprafata de aproximativ 2.500 mp, iar cel din comuna Miroslava de peste 2.200…

- O cerere de brevet publicata luna trecuta a sugerat ca o drona Apple ar putea fi in lucru. Alte doua cereri de brevet legate de drone au ieșit la iveala astazi, cu dosarele originale sugerand o anumita incercare din partea Apple de a pastra secretul lucrarii. Fiind o companie americana, Apple se adreseaza…