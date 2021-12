Instagram, un ajutor al adolescenților pentru căutarea drogurilor Instagram nu are doar masuri eficiente in ceea ce privește drogurile, ba mai mult, ajuta tinerii care cauta droguri sa intre in legatura cu traficanții. Studiul, realizat si publicat de Tech Transparency Project, arata cat de mult simplifica algoritmul folosit de Instagram gasirea drogurilor de catre adolescenti. Cei de la TTP au creat mai multe conturi false de adolescenti cu diferite varste, intre 13 si 17 ani. Apoi, cu aceste conturi, au inceput sa caute droguri pe Instagram. Ce au aflat a fost fascinant. Nu doar ca reteaua sociala nu a opus nicio rezistenta, ba chiar a completat automat cautari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

