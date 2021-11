Instagram solicită selfie-uri video pentru confirmarea identității Utilizatorii gigantei platforme de social-media, Instagram, ar putea sa treaca printr-un proces de confirmare a identitații pentru a-și putea accesa propriile conturi de membru. Verificarea se va face printr-un selfie video. Masura ar putea ajuta la identificarea și eliminarea hackerilor și a celor care fac spam. Mesajele utilizatorilor care povestesc cum Instagram le-a cerut, din […] The post Instagram solicita selfie-uri video pentru confirmarea identitații appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Spitalul Municipal din Timișoara sunt supravegheați cu ajutorul unor brațari electronice. Masura a fost introdusa de conducerea unitații medicale pentru a vedea cat sta personalul medical la munca, in condițiile in care ar fi existat reclamații ca unii medici muncesc la cabinetul privat…

- Aproape 100.000 de verificari au avut loc, in ultimele 24 de ore, in Romania, pentru depistarea celor care nu respecta masurile luate de autoritați in contextul pandemiei COVID-19. Au fost date peste 2.200 de amenzi, in valoare de 430.000 de lei. Poliția Romana a transmis, marți, ca polițiștii au acționat…

- ANAF averizeaza romanii sa nu deschida e-mailurile trimise de pe adresa [email protected] Atenționarea vine dupa ce mai multe persoane s-au trezit cu mesaje sosite de pe aceasta adresa, despre care ANAF spune ca sunt false. Mesajele transmise prin poșta electronica folosesc numarul de telefon și adresa…

- Masura radicala anunțata de șeful DSU Raed Arafat, la finalul ședinței de Guvern. Toate intervențiile chirurgicale și internarile in spitale se suspenda pentru urmatoarele 30 de zile. Excepțiile sunt doar pentru nașteri, pentru persoanele bolnave de cancer și cele care au nevoie de dializa. Masura este…

- Elevii din Franta nu vor mai fi obligati sa poarte masti de protectie in scolile primare din regiunile cu o rata scazuta de infectare cu COVID-19, potrivit unui decret guvernamental publicat joi. Masura vine ca urmare a imbunatatirii situatiei COVID-19 in Franta, dupa ce Guvernul a accelerat campania…

- Așa cum Sursa Zilei anunța inca de luni, premierul Florin Citu se afla in acest weekend la Vama Veche, impreuna cu ministrul Finantelor Dan Vilceanu. Cițu a și postat pe contul de Instagram mai multe fotografii. Premierul Florin Citu a afirmat in repetete randuri ca va ajunge in Vama Veche in acest…

- Ramon Abbas, cunoscut de peste 2,5 milioane de urmaritori pe Instagram sub numele de Hushpuppi, este considerat de FBI ca fiind unul dintre cei mai mari escroci din lume, care risca 20 de ani de inchisoare in SUA, dupa ce a pledat vinovat pentru spalare de bani, potrivit BBC. BBC a consultat documentele…

- In plina criza politica și guvernamentala, premierul Florin Cițu a postat pe contul sau de Instagram un clip in care apare in ipostaza de Superman. Clipul, un trucaj animat, are ca titlu ”Tehnologia asta” și un emoticon,și ni-l prezinta pe Florin Cițu in acțiuni de salvare din filmele cu super-eroul.…