- Adele arata de nerecunoscut dupa ce a slabit 50 de kilograme. Timp de 5 luni, cantareata nu a mai postat nimic pe pagina ei de instagram, de ziua ei socand audienta cu o fotografie in care cu greu ai fi recunoscut-o. Pe 6 mai, de ziua ei, Adele si-a facut revenirea in forta, pe instagram,... View Article

- Chuck Bass sau mai degraba: Chuck ABS – daca ne luam dupa ultima poza postata de actorul Ed Westwick Cui nu ii este dor de ‘Gossip Girl’ și de ce sa nu fim sinceri? Cui nu ii lipsește frumușelul Chuck Bass? Ei bine, serialul va avea parte de un reboot care o sa apara … nu se știe exact cand, dar ideea…

- Tranzacție uriașa pe piața de social media din lume. Facebook, compania fondata de Mark Zuckerberg, a cumparat Giphy, cea mai mare librarie online de GIF-uri și planuiește mai multe schimbari in zona asta, in principal pentru Instagram. Deși suma nu a fost comunicata public, analiștii cred ca suma pentru…

- Instagram continua sa lupte impotriva bullying-ului pe platforma sa, de aceasta data, oferindu-ti un control sporit asupra mesajelor si postarilor care sunt asociate contului tau, scrie Mediafax.ro. O noua functie iti permite sa stergi mai multe comentarii in acelasi timp, dar si sa restrictionezi rapid…

- Peste 1,3 milioane de vizitatori unici au accesat portalul Timpul.md în luna aprilie. Sistemul de monitorizare Google Analytics arata ca 1 milion 312 mii de internauți au accesat cel puțin o singura data Timpul.md. Dupa criteriul geografic - 600 000 de utilizatori…

- Snoop Dogg este unul dintre pionierii culturii hip-hop, iar de-a lungul timpul s-a transformat pe rand in DJ, reggae artist, traducator, scriitor, profesor, influencer, iar acum in vlogger. Rapper-ul a anunțat pe contul lui de Instagram ca in curand va lansa o serie de videouri in care ne invita sa…

- Topul celor mai vizionate videoclipuri de pe Instagram in luna martie este dominat de Cardi B. Cinci dintre primele zece clipuri ii aparțin cantareței americane, strangand intre 17,7 și 28,1 milioane de vizualizari pe videoclip, potrivit Variety. Cardi B are peste 61 de milioane de followeri, fiind…

- Fiica lui Jamie Foxx, Corinne Foxx, in varsta de 26 de ani este la fel de talentata ca și tatal ei, actorul și cantarețul Jamie Foxx. Intr-o postare pe Instagram, Corinne ii canta tatalui ei piesa „Empire State of mind” de la Alicia Keys și Jay-Z. De fapt, videoclipul este o provocare de pe TikTok,...…