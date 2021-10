Instagram protejează adolescenţii. Cu ce măsuri noi vine platforma In contextul in care au aparut multe scandaluri privind modul in care Instagram afecteaza sanatatea emotionala a tinerilor, platforma promite o serie de masuri menite sa-i apere pe acestia de continutul nociv. Astfel, Instagram anunta doua facilitati care vizeaza adolescentii. Prima dintre acestea va incerca sa tina adolescentii departe de continutul care nu le face bine. Nick Clegg, vicepresedintele Facebook, spune ca sistemele Instagram vor observa cand tinerii se uita in mod repetat la continut care nu este sanatos pentru ei si le va arata acestora alte imagini si clipuri video. A doua functie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

