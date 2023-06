Instagram promite un plus de control asupra recomandărilor făcute de algoritm Instagram anunta introducerea unui nou buton sub postarile recomandate de algoritm, numit „Interesat”. Apasandu-l, utilizatorul va transmite algoritmului ca i-a placut postarea respectiva, iar acesta ii va afisa mai multe postari asemanatoare.Noul buton se alatura butonului „Neinteresat”, care are rolul opus (acela de a exprima dezinteresul pentru o postare recomandata de algoritm) si exista in cadrul platformei de mai multa vreme. Automat, prin folosirea celor doua butoane, utilizatorii Instagram vor pune umarul voluntar la imbunatatirea algoritmului atat de important pentru functionarea platformei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

