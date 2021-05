Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea știe ca Kylie Jenner este una dintre emblemele mediului online din intreaga lume, avand milioane de vizualizari, de comentarii și de aprecieri la fiecare postare pe care o pune, mai ales pe Instagram. Romanca Lorena Șerban a intrecut-o pe Kylie Jenner chiar pe Instagram, acolo unde vedeta…

- Lorena Șerban are 22 de ani, este content creator din Brașov și de curand a intrat in topul Instagram la nivel mondial. Lorena a depașit inclusiv recordul celui mai vizualizat clip al lui Kylie Jenner. Kylie Jenner e vedeta TV și antreprenoare Tanara a urmarit trend-urile internaționale și a realizat…

- Lorena Șerban a reușit sa o depașeasca pe Kylie Jenner pe Instagram. Tanara romanca a creat un video ce a strans 92 de milioane de vizualizari. Lorena Șerban are 22 de ani și este content creator din Brașov. Tanara a urmarit trend-urile internaționale și a realizat la randul ei, printre alte milioane…

- Lorena Șerban are 22 de ani, este content creator din Brașov și de curand a intrat in topul Instagram la nivel mondial. Lorena a depasit inclusiv recordul celui mai vizualizat clip al lui Kylie Jenner. Tanara a urmarit trend-urile internationale si a realizat la randul ei, printre alte milioane de utilizatori…

- Fondul va fi lansat in urmatoarele luni si va plati creatorii in acest an si in 2022. Investitia vine in timp ce platformele concureaza intre ele pentru a atrage tinerii creatori care atrag un numar urias de urmaritori – si au un mare potential de castig – prin filmarea unor scenete scurte de comedie…

- Bilantul global al deceselor asociate Covid-19 a ajuns sambata la 3 milioane, potrivit universitatii americane Johns Hopkins, in timp ce numarul contaminarilor cu SARS-CoV-2 in lume este aproape de pragul de 140 de milioane.

- Forbes a estimat ca Kim Kardashian, in varsta de 40 de ani, „valoreaza acum 1 miliard de dolari, fata de 780 de milioane de dolari, in octombrie, multumita a doua afaceri profitabile – KKW si Skims – precum si banilor obtinuti din televiziune si contracte de endorsement si unui numar de investitii…

- Billie Eilish și-a schimbat look-ul. Parul blond al artistei de 19 ani a avut un debut fulminant pe social media. Poza cu ea a urcat in Top 10 postari cu cele mai multe like-uri de pe Instagram. Artista de Grammy a postat poza cu noul ei look miercuri, iar vineri dimineața s-a apropiat de 20... View…