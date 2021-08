Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Judetean de Arta «Centrul Artistic Baia Mare» va invita weekendul acesta sa va bucurați de “Portretele artei baimarene”. Expoziția temporara “Portretul in arta baimareana”, curator dr. Ioan Angel Negrean, mai este deschisa spre vizitare la sediul muzeului, pana in 29 august 2021. ”Prezentarea…

- Marius Manole interpreteaza rolul lui Petre Toteanu inserialul „Vlad” . Acesta a aparut la sfarșitul sezonului 3 și continua in forțain sezonul 4. Petre Toteanu este un procuror șef foarte abil și bunprofesionist, care ajunge sa investigheze povestea lui Adrian Anuței. „Nu speram sa ma intorc dupa aceasta…

- Magda Palimariu a atras atenția cu cele mai recente imagini postate pe rețelele de socializare. Prezentatoarea rubricii Meteo de la Pro TV a aparut in ipostaze neașteptate. Se pare ca aceasta s-a casatorit in secret, chiar in weekendul care a trecut. Vedeta a publicat atat pe contul ei de Facebook,…

- ​În România, o persoana fizica a fost amendata pentru postari pe Facebook, în baza Regulamentului de protecție a datelor personale (GDPR), a anunțat, vineri, de Autoritatea româna de protecție a datelor personale. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- ENTR, noua oferta digitala in sase limbi (franceza, germana, engleza, poloneza, portugheza si romana), dezvoltata de France Medias Monde si Deutsche Welle in parteneriat cu zece canale media din Europa, este acum disponibila pe Facebook, Instagram si YouTube.

- Roger Waters, membru fondator al trupei rock britanice Pink Floyd, a declarat ca a refuzat "o suma uriasa de bani" oferita de compania Facebook, al carei presedinte, cofondator si CEO este Mark Zuckerberg, pentru utilizarea piesei emblematice din 1979 "Another Brick in the Wall, Part 2" intr-o reclama…

- Un barbat de 28 de ani a fost arestat dupa ce marți l-a lovit cu palma peste fața pe președintele francez Emmanuel Macron in timpul unei vizite in regiunea Drome. Prezentat doar ca Damien T., el este un fan al artelor marțiale, Evul Mediu, cultura pop japoneza și este simpazant al extremei dreapta,…

- Nicole Cherry (22 de ani) traiește de aproape trei ani o frumoasa poveste de dragoste alaturi de iubitul sau, Florin Popa, un barbat cu opt ani mai in varsta ca ea, care are o afacere online cu accesorii de telefonie mobila. Artista a marturisit ca-și dorește o familie numeroasa, cu trei copiii, iar…