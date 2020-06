Acesti agramati care ne conduc.

Cel care a scris in declaratia de avere ca are niste „ciasuri de mana” e exemplul perfect al esecului invatamantului romanesc. Domnul Ciasuri are master si licenta in Drept! Domnul Ciasuri are master in Securitate! Si tot domnul Ciasuri pluseaza cu un doctorat in Securitate, o licenta in Economie si cursuri la Academia de Politie si Academia… [citeste mai departe]