Stiri pe aceeasi tema

- Este important sa le aratam utilizatorilor in mod clar cum functioneaza produsele noastre − este unul dintre modurile in care oamenii pot lua decizii in cunostinta de cauza cu privire la confidentialitatea datelor lor. Asadar, propunem actualizari ale termenilor nostri de utilizare, care includ si angajamentul…

- Reteaua de socializare Facebook a ”picat” vineri dupa amiaza, utilizatorii nemaiputand accesa nici site-ul nici aplicatia. Si reteaua Instagram, care apartine tot de Facebook, are probleme.

- Uniunea Europeana ar dori ca proiecte importante sau chiar crize sa poate fi rezolvate mai rapid. Astfel UE are in vedere posibilitatea luarii deciziilor de politica externa prin votul majoritatii statelor membre, in locul unanimitatii necesare in prezent, a declarat miercuri ministrul german…

- Conform estimarilor, Facebook va pierde in acest an alți 2,1 milioane de utilizatori. Utilizatorii tineri se reorienteaza insa ca Snapchat și Instagram. Potrivit eMarketer, Snapchat va aduna in acest an inca 1,9 milioane de utilizatori sub 25 de ani, in vreme ce Instagram va aduce 1,6 milioane de…

- Facebook a pierdut 2,8 milioane de utilizatori sub 25 de ani in SUA anul trecut, iar ”hemoragia” va continua și in acest an, potrivit companiei de cercetare eMarketer, scrie Recode . Conform estimarilor, Facebook va pierde in acest an alți 2,1 milioane de utilizatori. Facebook și-a pierdut aura de ”cool”…

- Miercuri, in timpul discursului referitor la veniturile companiei din al patrulea trimestru fiscal, CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a discutat despre evolutia celei mai populare retele sociale din lume. Unul din aspectele discutiei a atras atentia celor prezenti in mod deosebit, scrie Business…

- Facebook promite ca utilizatorii retelei vor putea sa consulte si sa gestioneze mult mai usor setarile si instrumentele de confidentialitate, inainte de intrarea in vigoare in luna mai a noului regulament european de protectie a datelor, scrie Reuters. Promisiunea a fost facuta de Sheryl Sandberg, directorul…

- Facebook a anunțat ca investigheaza propaganda serviciilor secrete ruse in cadrul campaniei pentru referendumul pentru Brexit, derulat in Marea Britanie in vara anului 2016, scrie Reuters . Mai mulți parlamentari britanici s-au plans ca Facebook face foarte puține in vederea cercetarii dovezilor care…