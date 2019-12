Instagram introduce o schimbare importantă la crearea unui cont nou. Care este cerinţa obligatorie De remarcat ca aceasta masura se aplica doar pentru utilizatorii noi, nu și pentru cei existenți. Utilizatorii actuali, care și-au facut cont inainte ca aceasta masura sa intre in vigoare, pot continua sa foloseasca Instagram chiar daca sunt preșcolari. Instagram spune ca, pe viitor, va folosi datele legate de varsta utilizatorilor sai, pentru a le oferi celor mici informații educative legate de protejarea intimitații și configurarea in acest sens a contului. Snapchat, TikTok și Facebook au deja un proces de verificare a varstei, Instagram fiind printre ultimele mari rețele sociale care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

