Instagram criptează mesajele în Ucraina şi în Rusia Atat ucrainenii, cat si rusii, pot acum sa activeze o optiune prin care mesajele directe trimise si primite cu serviciul de chat din Instagram sa fie criptate. Instagram anunta ca a lansat, special pentru Ucraina si Rusia, o functie de criptare end-to-end (de la un capat la celalalt al comunicarii) prin care cetatenii acestor tari isi pot securiza discutiile purtate.Noua facilitate este optionala si nu functioneaza in mod implicit – utilizatorii care doresc sa foloseasca criptarea trebuie sa activeze manual optiunea corespunzatoare. Insa, pentru a o face mai accesibila, Instagram va afisa o notificare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

