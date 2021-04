Stiri pe aceeasi tema

- Creatorii de continut de pe Instagram vor avea la dispozitie mai multe instrumente oficiale prin care pot castiga banii, pe cont propriu sau promovand serviciile si produsele brandurilor, potrivit News.ro. Mark Zuckerberg in persoana a tinut sa anunte o serie de instrumente pe care Instagram le va lansa…

- Mark Zuckerberg in persoana a tinut sa anunte o serie de instrumente pe care Instagram le va lansa in viitor si care vor putea fi folosite de creatorii de continut pentru a-si creste veniturile. Prima pe lista este o asa-zisa piata organizata de Instagram, in care isi vor da intalnire creatorii si brandurile.…

- Apple a anunțat o noua versiune de iPad Pro, noi generații de iMac și o noua varianta de culoare pentru iPhone 12; Amazon deschide frizeriile viitorului; criptomoneda diem (fosta libra), inițiata de Facebook, ar urma sa se lanseze în anul 2021; Facebook copiaza Clubhouse — va lansa o serie…

- Fara sa ofere o data precisa, Apple a anuntat ca saptamana viitoare va lansa versiunea 14.5 de iOS, alaturi de alte update-uri ale sistemelor sale de operare, precum WatchOS 7.4 si macOS 11.3. Update-ul de iOS (impreuna cu cel de iPadOS) este de interes in mod deosebit. Pe langa alte noutati, iOS 14.5…

- Comitetul de supraveghere al Facebook si-a amanat decizia cu privire la posibila revenire a fostului presedinte american Donald Trump pe Facebook si Instagram, relateaza BBC. Donald Trump a fost blocat pe Facebook in ianuarie, dupa insurectia de la Capitoliu. Consiliul a declarat ca intarzierea este…

- Vloggerul Selly este la 20 de ani unul dintre cei mai urmariți creatori de conținut din Romania, ajungand sa aiba milioane de fani atat pe Facebook, cat și pe Instagram, YouTube și TikTok. Dupa ani buni de meserie in on-line, tanarul se poate lauda cu primul sau milion de euro, potrivit click.ro. Invitat…

- Comisarul antitrust al Uniunii Europene, Margrethe Vestager, a avertizat Apple sa acorde un tratament egal tuturor aplicatiilor de pe platforma sa, pe fondul schimbarilor legate de confidentialitatea datelor al producatorului de iPhone-uri, care au atras acuzatii de practici anticoncurentiale din…

- Candva in primavara acestui an, pe iPhone si iPad va intra o vigoare o masura de protejare a intimitatii care are potentialul de a lovi direct business-ul de reclame al Facebook, care se bazeaza pentru targetare pe datele personale colectate de la utilizatori. Pana acum, colectarea datelor personale…