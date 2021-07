Instabilitate în cea mai mare parte a județului Vineri, temperaturile scad ușor fața de ziua precedenta. Soarele rasare la ora 05:52. In general cerul va fi mai mult innorat, iar spre dupa-amiaza se vor inregistra ploi de vara zgomotoase și intensificari de scurta durata a vantului, iar pe alocuri se va forma condiții de formarea grindinei. Soarele va apune la ora 21:16. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre 19-22 de grade, iar maxima va urca in jurul valorii de 30 de grade. Zilele de weekend se anunța fierbinți și cu rabufneli Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

