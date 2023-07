Instabilitate atmosferică și caniculă în România Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de Cod portocaliu și Cod galben de fenomene periculoase din cauza caniculei, valabila pana luni, 31 iulie. Cod galben Meteorologii au emis averuzare de cod galben de intensificari ale vantului și instabilitate atmosferica, in intervalul 30 iulie, ora 12.00 – 31 iulie, ora 10.00 In Banat, Crișana și Transilvania, iar spre seara și noaptea mai ales in Oltenia și Moldova va fi instabilitate atmosferica. Vor fi: perioade cu intensificari de scurta durata ale vantului, rafale in general de 60…70 km/h, vijelii, averse torențiale, descarcari… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zonele montaje din Romania sunt vizate de o avertizare meteo de cod portocaliu de vijelii, in timp ce aproape tot restul țarii, fara zona de sud-est, se afla sub alerta meteo cod galben de ploi torențiale, anunța Administrația Naționala de Meteorologie, duminica, 30 iulie. Avertizarea cod portocaliu…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis duminica atenționari cod galben și cod portocaliu de instabilitate accentuata și averse torențiale pentru Transilvania, Crișana și Banat și o informare meteorologica de canicula pentru Oltenia, Muntenia și sudul Moldovei.Potrivit ANM este cod galben…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis duminica, 30 iulie, noi avertizari cod portocaliu și galben de vreme instabila, incepand de duminica, 30 iulie, de la ora 12.00 și pana luni, 31 iulie, la ora 10.00. O prima avertizare cod portocaliu de ploi și vijelii vizeaza zonele montane, vestul Transilvaniei…

- Vreme instabila in urmatoarele ore in Romania. Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben și cod portocaliu, valabile pana luni, 31 iulie. Instabilitatea atmosferica va fi prezenta in a doua jumatate a intervalului, incepand de duminica dupa-amiaza in mai multe regiuni din țara. COD…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de canicula, valabila in intervalul 10 iulie, pana vineri, 14 iulie.Potrivit specialistilor ANM valul de caldura si canicula vor cuprinde, in urmatoarele zile, intreaga tara. Luni, valul de caldura si canicula vor cuprinde Banatul si Oltenia,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, 7 iulie, o atenționare cod portocaliu și una cod galben de vreme instabila valabile de astazi, de la ora 12.00, pana sambata, 8 iulie, la ora 10.00. Vizate sunt Transilvania, Muntenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Moldovei, anunța Administrația…

- Meteorologii au emis din nou avertizari de canicula, urmata de vreme severa! O avertizare cod portocaliu de ploi torențiale, vijelii și grindina de dimensiuni medii, fenomene care vor afecta jumatate de țara, va intra in vigoare la ora 14 și va fi valabila pana noaptea, la ora 2.00. In acest interval,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi avertizari cod galben si cod portocaliu de instabilitate atmosferica pentru mai multe judete din tara, dar si o informare de canicula ce vizeaza toata tara. Potrivit ANM, un cod galben de instabilitate atmosferica valabil in intervalul 5 iulie, ora…