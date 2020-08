Instabilitate atmosferica pe litoral, noaptea trecuta. Fulgere, tunete si ploaie! La Saturn, rupere de nori

Stiri pe aceeasi tema

- Atentionarea a intat in vigoare la ora 10.00 si este valabila pana la ora 23.00 si vizeaza instabilitate atmosferica temporar accentuata, cu ploi, vijelii, grindina, potrivit ANM. In Maramures, Transilvania, Crisana si local in Banat, Moldova si Muntenia, precum si la munte vor fi perioade cu instabilitate…

- Un numar de 32 de judete se vor afla sub Cod galben de instabilitate atmosferica pana marti dimineata, potrivit unei avertizari emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Astfel, in intervalul 29 iunie, ora 10:00 - 30 iunie, ora 10:00, in zonele de deal si de munte, precum si in Banat,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare de Cod galben de instabilitate atmosferica, pana maine la ora temporar accentuata 10.00.In intervalul menționat, in zonele montane, precum și in nordul, centrul, estul și local in sudul țarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata,…

- Potrivit atentionarii cod galben emise de Administratia Nationala de Meteorologie, în intervalul 16 iunie, ora 10:00 - 18 iunie, ora 10:00 vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torentiale, grindina si vijelii.…

- Astfel, pana sambata, la ora 10:00, pe arii relativ extinse vor fi perioade cu instabilitate atmosferica, in care vor fi frecvente descarcari electrice, averse torentiale, grindina si vijelii. Cantitatile de apa vor depasi 25 - 30 l/mp si pe arii restranse 40 - 60 l/mp. ANM precizeaza ca, pana la jumatatea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare meteorologica cod galben, valabila joi, intre orele 12 și 22. In intervalul menționat, vor fi ploi insemnate cantitativ și instabilitate atmosferica temporar accentuata. In Maramureș, Crișana și local in Transilvania precum și in zona Carpaților…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de manifestari de instabilitate atmosferica, valabila pentru toata țara în intervalul 25 mai, ora 12:00 – 27 mai, ora 23:00. Astfel, în intervalul menționat, în cea mai mare parte a țarii vor…

- Adminstratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o atentionare Cod portocaliu de vijelii, care va intra in vigoare la ora 11:00 in 11 judete. Conform meteorologilor, pe durata zilei de marti, intre orele 11:00 – 20:00, in cea mai mare parte a Moldovei, nordul Dobrogei si nord-estul Munteniei…