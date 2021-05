Instabilitate atmosferică: Meteorologii au emis două coduri galbene de vreme rea Meteorologii au emis doua avertismente meteo. ANM a instituit doua avertizari de cod galben de instabilitate atmosferica. Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata. Meteorologii atrag atenția ca urmeaza intensificari susținute ale vantului. Primul cod galben de ploi intra in vigoare la ora 15.00 și vizeaza 14 județe din partea de vest a țarii. Pana marți, la ora 6.00, in Banat, Crișana, Maramureș, local in Transilvania și vestul Olteniei instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata și se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice și izolat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

