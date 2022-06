Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta averse torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si izolat grindina in toata tara, pana sambata dimineata. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila in toata tara, pentru…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo de ploi torențiale, vijelii și descarcari electrice, pana sambata dimineata, valabila pentru toata țara, potrivit Agerpres . In București, vremea se va strica incepand de vineri dupa-amiaza. Potrivit meteorologilor, in intervalul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila in toata tara, pana sambata dimineata. Potrivit meteorologilor, in intervalul 17 iunie, ora 11:00 – 18 iunie, ora 10:00, manifestarile de instabilitate atmosferica se vor…

- Meteorologii anunta, joi, instabilitate atmosferica in nord-vestul tarii si in zona Muntilor Apuseni, fiind emis cod galben pentru opt judete. De asemenea, in Capitala pot aparea, in cursul dupa-amiezii, averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si posibil vijelii…

- Joi dupa-amiaza in Capitala se vor inregistra averse, insotite de descarcari electrice si vant, se arata in prognoza speciala pentru Bucuresti emisa de Administratia Nationala de Meteorologie. Cerul va prezenta joi innorari temporare si vor fi perioade, cu o probabilitate mai mare dupa orele amiezii,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben privind instabilitate atmosferica temporar accentuata si cantitati insemnate de apa, valabila de miercuri, de la ora 12.00, pana joi, la ora 23.00, anunța News.ro. „In intervalul mentionat vor fi perioade cu instabilitate…

- Meteorologii au emis miercuri, 27 aprilie, o atenționare cod galben de instabilitate atmosferica, ploi și descarcari electrice, valabila de astazi, ora 12.00, pana maine, 28 aprilie, ora 23.00. Este vizata toata țara, cu excepția județelor Constanța și Tulcea.Pana maine seara, vor fi perioade cu instabilitate…

- Atenționare COD GALBEN de furtuni in aproape toata țara, pana joi. Ploi torențiale, descarcari electrice, grindina, vijelii Administrația Naționala de Meteorologie a emis atenționare Cod Galben de furtuni pentru aproape toate județele din țara, valabila de miercuri pana joi seara. COD GALBEN: de miercuri,…