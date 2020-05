Insta Pic of The Day: Antonia

Astazi, preferata noastra la Insta Pic Of The Day e o fotografie cu frumoasa Antonia. Peste 100.000 de likes a adunat fotografia pe care o puteti vedea aici: https://www.instagram.com/p/B-md90qAwVC/ Noi am numi-o „atitudine in pandemie”. Ca sa fii ca Antonia, ai nevoie de un prosop in forma de turban, o masca de fata si…super atitudine!