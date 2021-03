Inspirație salvatoare: Agresată de fostul iubit o femeie a comandat o pizza la 112 Femeia de 33 de ani din Milano a facut greșeala sa accepte o intalnire cu fostul iubit, un marocan de 25 de ani. La scurt timp, lucrurile au degenerat pe fondul geloziei, iar barbatul a inceput sa o loveasca. Pentru ca nu putea sa paraseasca locuința, femeia a strigat altfel dupa ajutor: a comandat o […] The post Inspirație salvatoare: Agresata de fostul iubit o femeie a comandat o pizza la 112 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

