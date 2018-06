Inspiratie pentru alegerea stilului amenajarilor interioare Mobilierul, pardoseala, accesoriile, vopselele pentru pereti si toate celelalte trebuie sa fie in perfecta armonie. Chiar si micile abateri de la un stil unitar pot perturba amenajarile interioare si pot aduce haos in casa dvs.



Mobilati un apartament sau o casa si nu stiti de unde sa va inspirati pentru alegerea stilului? Avem o sursa imensa de inspiratie pentru dvs., verificati mii de sfaturi intr-un singur loc!



Reguli pentru alegerea noului stil



Amenajarile interioare si aspectul acestora au un impact major asupra starii de bine a tuturor membrilor casei. Nu este… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deutsche Bank a anuntat joi ca intentioneaza sa isi reduca efectivele mondiale la sub 90.000 de angajati, de la 97.000 de angajati in prezent, in cadrul unui vast plan de restructurare destinat reducerii costurilor si imbunatatirii rentabilitatii. Cea mai mare banca germana a precizat ca reducerile…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6618 lei/euro, in scadere fata de nivelul atins miercuri, de 4,6630 lei. Dolarul american, insa, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a continuat sa creasca si joi si a ajuns la 3,8861…

- Hackerii au atacat serverele Serviciului de Telecomunicatii Speciale din Romania si au facut pagube. Site-ul unei companii de stat nu mai poate fi accesat si nici nu se stie cat va dura remedierea daunelor. Site-ul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a fost…

- Miguel Diaz-Canel Bermudez a fost ales, joi, de Parlamentul de la Havana, in functia de presedinte al Cubei, informeaza presa cubaneza. Adunarea Nationala de la Havana l-a ales pe Miguel Diaz-Canel Bermudez, in varsta de 57 de ani, presedinte al Consiliului de Stat si al Consiliului de Ministri,…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, a efectuat o vizita in China, aceasta fiind prima deplasare in strainatate de la inceperea mandatului, in 2011, afirma surse citate de site-ul agentiei Bloomberg. Nu exista informatii oficiale despre aceasta vizita. Potrivit agentiei Kyodo, Kim…

- Presedintele american Donald Trump a dispus expulzarea a 60 de diplomati rusi in legatura cu otravirea fostului spion Serghei Skripal in Marea Britanie.Germania si Franta au anuntat, de asemenea, ca fiecare expulzeaza cate patru diplomati rusi. Mai multe alte tari din Europa le vor exemplul,…

- Angajatii de la stat din Coreea de Sud nu vor putea sa munceasca peste program, vineri seara si in weekend, nici daca vor, pentru ca Guvernul de la Seul intentioneaza sa opreasca automat toate computerele. Guvernul Coreei de Sud a introdus o noua initiativa legislativa pentru a-i obliga pe…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,6659 lei pentru un euro. E cea mai mare cotatie a euro din 26 ianuarie. Maximul istoric al euro a fost atins pe 23 ianuarie: 4,6679 lei/euro. Miercuri, euro valora oficial 4,6651 lei. Dolarul american,…