Inspiraţie. Machiajele de la Premiile BAFTA, care au atras toate privirile Inspiratie. Machiajele de la Premiile BAFTA, care au atras toate privirile La Premiile BAFTA 2023, ținutele vestimentare purtate de vedete au fost unele extrem de elegante . Aceste ținute au fost completate perfect de machiaje spectaculoase care dicteaza noile trend-uri in materie de beauty. Iata cateva exemple ce pot servi drept inspirație pentru un look ce atrage toate privirile! Anya Taylor-Joy Jodie Turner-Smith Cate Blanchett Sophie Turner Lashana Lynch Florence Pugh Nicola Coughlan Ana De Armas Rosie Huntington-Whiteley Catherine Zeta-Jones Julianne Moore Hoyeon Jung The post Inspiratie.… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

