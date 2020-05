Inspirație de primăvară: rochii lungi și vaporoase Primavara și-a intrat in drepturi, astfel ca trebuie sa te gandești la garderoba ta din acest sezon. Iar vedetele deja au impus o tendința pentru aceasta perioada. Rochiile lungi și vaporoase sunt la moda in primavara anului 2020. Și nu doar arata bine, ci sunt și confortabile și se vor potrivi bine cu orice coafura. Acest tip de rochii vin in culori și modele diferite, pe gustul tuturor. Vezi in Galeria FOTO ce fel de rochii se poarta primavara aceasta, ținute inspirate de vedetele de peste Ocean. Sursa foto: Profimedia Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

