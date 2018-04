Stiri pe aceeasi tema

- "In acest moment, legislatia din Romania nu acopera satisfacator modul in care imaginea copiilor poate fi tratata in diferite contexte politice. Plecand de la aceste hibe legislative, ne-am confruntat cu situatii nefericite, in care a fost depasita o limita a expunerii copiilor - ajungandu-se pana…

- Deputatul liberal Ovidiu Raețchi a anunțat ca a depus azi un proiect de lege prin care sa se elimine posibilitatea de a expune nepotrivit copiii, la evenimente la care participa politicieni, așa cum s-a intamplat in cazuri precum „Simfonia Lalelelor” sau „Balena Albastra”:„In acest moment,…

- Proiect de lege in Parlament, dupa scandalul Simfoniei Lalelelor: Profesorii vor avea interdicție in folosirea elevilor pentru manifestari dedicate politicienilor, iar susținerea de catre copii și elevi a unor acte artistice, culturale sau sportive in cadrul unor evenimente publice la care participa…

- Cea mai mare expozitie florala din Romania, Simfonia Lalelelor, aduna in fiecare an la Pitesti numerosi oficiali de rang inalt, expozanti si vizitatori. Iar parada copiilor de gradinita si a elevilor in fata oficialilor, parada ce a ridicat numeroase controverse, este organizata din 2003.

- Copiii, profesorii și parinții sunt invitați sa interacționeze altfel cu știința in cadrul Caravanei Jocurile Științei, un proiect național de promovare a științei prin experiment, joc și interacțiune. Caravana Jocurile Științei va avea startul la Buzau, fiind gazduita de Muzeul Județean Buzau, in perioada…

- Un grup de parlamentari, majoritatea USR si PMP, propun modificarea legislatiei in scopul cresterii numarului de copii adoptati, prin urmatoarele masuri: obligativitatea autoritatilor sa gaseasca rudele copilului de pana la gradul III ca sa poata deschide procesul adoptiei acestuia, in loc de gradul…

