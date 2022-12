Inspiraţi de sărbători: Deschide Depozitul PREMIUL de la FinComBank Economisește și aduna banii cu FinComBank. Sarbatorile de iarna pot fi si mai placute impreuna cu Depozitul PREMIUM, care poate fi deschis pentru o perioada de 25 de luni in sucursalele Bancii sau online cu o dobanda si mai avantajoasa! Mai mult decat atat, clienții beneficiaza de rata fixa in primele 12 luni și de rata flotanta ulterior. De ce aleg Depozitul PREMIUM de la FinComBank: 16, Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Economisește și aduna banii cu FinComBank. Sarbatorile de iarna pot fi si mai placute impreuna cu Depozitul PREMIUM, care poate fi deschis pentru o perioada de 25 de luni in sucursalele Bancii sau online cu o dobanda si mai avantajoasa! Mai mult decat atat, clienții beneficiaza de rata fixa in primele…

- Buzoianul Adrian George Peticila, conferențiar universitar dr. la Facultatea de Horticultura a Universitații de Științe Agronomice și Medicina Veterinara din București, membru in Consiliul de Administrație al Bancii de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultura, Floricultura, Plante Aromatice și…

- Satmareanul Vasile Lup este cel mai bun speaker motivational al anului 2022 din Romania. Premiul a fost decerant in cadrul unei gale organizata de Biz.Club Romania. Sambata trecuta, Bizz.Club Romania, una dintre cele mai mari organizații de antreprenori, a desfașurat o gala de decernare a premiilor…

- Cine a fost Marie Curie. Este un nume celebru in randul oamenilor de știința ai lumii. Reputata cercetatoare a fost prima femeie distinsa cu un Premiu Nobel și, totodata, singura femeie care a caștigat doua Premii Nobel. Care este istoria de viața a savantei. Ce a facut in timpul Primului Razboi Mondial.…

- Un barbat care a caștigat la loterie 30 de milioane de dolari a decis sa nu le spuna soției și copilului despre norocul neașteptat, ca sa nu devina leneși. Astfel, barbatul s-a dus sa-și ridice premiul important in costumul unui personaj de desene animate - un pui - pentru a nu fi recunoscut.

- Primaria Municipiului Deva si Centrul Cultural ,,Dragan Muntean” organizeaza Festivalul Național de Dans ,,Face of Dance”, in data de 15 octombrie 2022, aflat la cea de-a doua ediție. Festivalul se adreseaza copiilor si tinerilor care studiaza arta coregrafica in cadrul cluburilor si palatelor…

- Cafeneaua sociala Cofeels, Cluj-Napoca, unde lucreaza persoane cu dizabilitați, iar mare parte din venituri merg spre oamenii cu dizabilitați.Cofeels este organizat ca un SRL, cu diferența ca 90% din profit este destinat scopului social. Cand achiziționezi o cafea/produs faci un pas spre a le oferi…

- Fii la inalțime cu FinComBank! Doar pana pe 15 noiembrie, alege Depozitul STABIL FIX și bucura-te de rata fixa de 18% in lei pentru o perioada de 13 luni, daca deschizi depozitul online. O poți face prin Internet Banking fincompay.com și aplicația FinComPay pentru Android, pentru a beneficia de cea…