- DNA anunta, vineri, efectuarea urmaririi penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 20 octombrie 2023, a suspectei RACZ NADIA FLORENTINA, inspector-sef adjunct al Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Bihor, pentru comiterea infractiunii de luare de mita. ”Anterior, in aceeasi cauza,…

- La data de 9 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr.2 de Poliție Ploiești au identificat, depistat și reținut un barbat dupa ce ar fi comis trei fapte de furt in cursul zilei. In fapt, la data de 9 octombrie a.c., in jurul orei 15.00, polițiștii au fost sesizați de catre un barbat despre faptul…

- La data de 6 septembrie 2023, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, cu sprijinul polițiștilor Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj – Napoca, au pus in executare 5 mandate de percheziție…

- Seful Garzii Nationale de Mediu Tulcea, Dorin Meran, a fost retinut de DNA intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita. El ar fi cerut de la un om de afaceri bani pentru a aplica firmei sale o amenda mai mica sau un avertisment. In perioada 30 august – 4 septembrie, Meran Dorin ar fi pretins…