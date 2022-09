Inspectorul școlar general Florentina Luca-Moise atenționează directorii școlilor: fondul clasei este ilegal Mai multe semnale privind cazuri in care elevilor li s-au cerut bani pentru fondul clasei sau fondul școlii au ajuns pana la Inspectoratul Școlar Neamț. Deși este interzisa si constituie abatere disciplinara implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de invatamant in strangerea si/sau gestionarea fondurilor, potrivit Ordinului Ministerului Educației 4183/2022, vechiul obicei adanc inradacinat și concretizat prin „casierul clasei” pare greu de eliminat in unele școli. De la creta, markere, mop și chiar pana la manual, se cer in unele școli bani, ai caror directori se fac ca uita… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

