Inspectorii vor controla dacă profesorii fac sau nu cursuri online Ministrul Educației, Monica Anisie, a facut luni apel la inspectorii școlari sa intensifice monitorizarea lecțiilor online, pentru ca la Ministerul Educației “vin tot mai dese semnale” de la elevi și parinți ca orele in sistem online nu se desfașoara, precizeaza profit.ro . Ministrul a afirmat ca, potrivit raportarilor transmise de inspectoratele școlare, luni, la ora 10,30, un numar de 8.797 de școli erau in scenariul verde, 5.029 in cel galben, iar 3.830 in cel roșu The post Inspectorii vor controla daca profesorii fac sau nu cursuri online appeared first on ZiarMM . Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

