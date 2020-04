Stiri pe aceeasi tema

- Directiile judetene si cea a municipiului Bucuresti ale Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) au efectuat pe parcursul lunii martie un numar de 6.168 de controale in unitatile din industria agroalimentara, in urma carora au aplicat sanctiuni in suma de…

- In aceasta perioada, premergatoare Sarbatorilor Pascale, medicii veterinari din cadrul Direcțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și Circumscripțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale (CSVSAO) sunt angrenați in acțiuni de control, pentru a asigura cetațenilor…

- Inspectorii de munca au dat amenzi in valoare de 13.000 de lei in urma controalelor derulate saptamana trecuta la zeci de firme din județ, potrivit ITM Alba. In perioada 9-13 martie, au fost verificați 53 de agenți economici, cu un numar total de 619 angajați. Inspectorii au constatat 93 de nereguli…

- Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, a declarat miercuri ca inspectorii sanitari au dat pana acum amenzi de 300.000 de lei celor care nu au respectat izolarea la domiciliu, conform Mediafax.Potrivit lui Nelu Tataru, inspectorii sanitari au dat pana acum amenzi de 300.000…

- Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Covasna a aplicat peste 20 de sanctiuni contraventionale in valoare de 27.200 de lei unor unitati de producere, colectare si procesare a laptelui, unde au fost descoperite deficiente majore. Potrivit conducerii institutiei, pana in…

- Ziarul Unirea ITM Alba: Amenzi de peste 7.000 de lei. Mai multe sancțiuni și avertismente aplicate de inspectori in urma controalelor din perioada 17 – 21.02.2020 ITM Alba: Amenzi de peste 7.000 de lei. Mai multe sancțiuni și avertismente aplicate de inspectori in urma controalelor din perioada 17 –…

- Patru angajatori care foloseau in activitate cinci persoane fara forme legale de angajare au fost sanctionati, saptamana trecuta, cu amenzi in valoare totala de 100.000 de lei, in urma actiunilor intreprinse, in perioada 27.01.2020-31.01.2020, de catre inspectorii de munca cu atributii de control in…

- Rezultatele controalelor inspectorilor DSVSA Satu Mare in perioada 10.01.2020 – 16.01.2020, in domeniul controlului oficial al siguranței alimentare Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu-Mare au realizat, in perioada menționata, 97 acțiuni de control.…