- Conflictul de interese al aleșilor locali va fi considerat doar abatere disciplinara și va fi sancționat cu 10% din indemnizație, timp de maximum 6 luni. Un alt vot controversat in Senat, marți, propunerea legislativa inițiata de mai mulți parlamentari PSD, printre care și Catalin Radulescu, fiind adoptata…

- Politistii locali actioneaza atat din oficiu, cat si la solicitarea cetatenilor pentru combaterea incalcarii normelor privind mentinerea curateniei si protejarii mediului pe raza municipiului Constanta, transmis reprezentantii Politiei Locale Constanta. Astfel, la data de 29.05.2018, in jurul orelor…

- Pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Constanta din 29 mai 2018 se afla si proiectul de hotarare privind numirea pe perioada nedeterminata in functia publica de conducere de director executiv al Directiei Locale de Evidenta Persoane. Astfel, alesii locali vor vota…

- Pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Constanta din 29 mai 2018 se afla si trei proiecte de hotarare privind aprobarea documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventie pentru trei unitati de invatamant din municipiul Constanta: Scoala Gimnaziala nr. 8 , Scoala…

- AGLOMERATIE…Lipsa locurilor de parcare se simte din ce in ce mai puternic in municipiul Vaslui. Numarul masinilor si al soferilor a crescut considerabil in ultimii ani, locurile de parcare sunt insa aceleasi. Pentru ca nu le place sa mearga pe jos pana acasa, la institutia unde lucreaza sau unde au…

- Dizolvarea Fundatiei Baia Mare 2021 revine in atentia Consiliului Local, dupa ce in sedinta din 14 mai proiectul a fost amanat din lipsa de cvorum. Subiectul urmeaza a fi supus din nou votului consilierilor locali, in sedinta extraordinara ce va avea loc astazi, incepand cu ora 15.00. Conform proiectului…

- Presedintele PSD Maricel Popa invoca doua motive pentru lipsa consilierilor: anularea inexplicabila a sedintei din 26 aprilie si tergiversarea aprobarii in plen a doua proiecte majore: drumuri de acces spre aeroport si spitalul regional.