- CHIȘINAU, 15 apr — Sputnik. SUA, Marea Britanie și Franța au atacat sâmbata dimineața Siria. Rachetele au fost lansate asupra unor obiective siriene care, potrivit SUA si aliatilor, ar fi utilizate la producerea armei chimice. Au fost lansate în total peste 100 de rachete,…

- Armata rusa are 'dovezi care atesta participarea directa a Marii Britanii la organizarea acestei provocari in Ghouta Orientala', in apropiere de Damasc, a declarat purtatorul de cuvant al armatei ruse, Igor Konasenkov.El a acuzat Londra ca a 'exercitat o presiune puternica' asupra castilor…

- Administratia Bashar al-Assad va facilita vizita inspectorilor internationali care ancheteaza atacul chimic din Siria, anunta ambasadorul sirian la ONU, Bashar Jaafari, citat de site-ul agentiei Associated Press.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat joi ca cei responsabili pentru atacul cu arme chimice din Siria trebuie trasi la raspundere si i-a cerut Damascului sa permite accesul la locul vizat de atacul chimic, relateaza Reuters. 'Condamnam in cei mai duri termeni utilizarea armelor…

- Politia a arestat o a doua persoana despre care se crede ca ar avea legaturi cu atacul din localitatea Trebes din Franta in urma caruia au murit patru persoane, conform unei surse citate de Reuters.

- Mai mult de 105.000 de civili au parasit in aceste zile ultimele teritorii controlate de rebeli in enclava siriana Ghouta de Est, in apropiere de Damasc, aflata la un pas de a fi recucerita de fortele guvernamentale, in urma ofensivei lansate la 18 ianuarie, a anuntat sambata agentia oficiala siriana…

- Cel putin 35 de civili au fost ucisi marti de o racheta trasa asupra unei piete de la periferia estica a Damascului, potrivit unui bilant actualizat difuzat de agentia oficiala de presa SANA, preluata de AFP. Atacul, pus de televiziunea siriana de stat pe seama "gruparilor teroriste", s-a soldat…