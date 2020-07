Stiri pe aceeasi tema

- AMENZI… Odata cu ridicarea starii de urgenta, inspectorii de munca vasluieni au demarat actiunile de control tematic care au vizat agentii economici din judetul Vaslui. Au fost avute in vedere relatiile de munca si securitatea si sanatatea in munca. Intr-o singura saptamana, controalele au scos la iveala…

- Modelul aplicat de Germania privind programul flexibil de munca in criza economica reprezinta o sursa de inspiratie pentru Guvern, insa aceste reglementari trebuie adaptate realitatilor din Romania, a declarat, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, in debutul unei dezbateri…

- Angajatorul din Botosani la care au lucrat cei 36 de cetateni din Sri Lanka trebuie sa raspunda de ce i-a chemat pe acestia la munca, potrivit ministrului Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, potrivit Agerpres."Angajatorul trebuie sa raspunda vizavi de faptul ca i-a chemat la munca…

- Situatia companiilor care au avut fonduri europene si, in acelasi timp, au incasat somaj tehnic este verificata, dar se efectueaza controale si la PFA-uri sau la intreprinderi familiale, a declarat, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. „In cea mai mare parte mi-au fost confirmate…

- In cea mai mare parte a fermelor din Germania sunt conditii civilizate de munca, dar sunt si o serie de lucruri care trebuie corectate si imbunatatite, a declarat, joi seara, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, anunța AGERPRES."Am avut discutii atat cu romani care muncesc…

- In urma scandalului iscat de romanii plecați la sparanghel in Germania, unde au fost tratați ca niște sclavi, in condiții mizere și neplatiți, Violeta Alexandru s-a dus la Berlin pentru a verifica situația in care se aflau cetațenii. In cea mai mare parte a fermelor din Germania sunt conditii civilizate…

- Romanii care au plecat pentru a lucra sezonier in Germania nu ar fi plecat prin agentii, ci pe cont propriu, iar cine nu este multumit de conditiile pe care le gaseste in tara gazda, va trebui sa se adreseze institutiilor tarii in care ajunge, spune ministrul Muncii, Violeta Alexandru.

- Creșele și centrele after-school ar putea fi redeschise in perioada urmatoare, potrivit ministrului Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru. Acest lucru va fi posibil, insa, numai pe perioada vacanței de vara, dar cu un numar mai mic de copii decat in mod obișnuit.