Carne congelata vanduta ca refrigerata sau depozitata la temeraturi intre 14 si 24 de grade Celsius, insecte, carlige vopsite in locul celor de inox, depuneri de rugina pe ustensilele folosite au fost descoperite de inspectorii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, in urma controalelor facute in piete din Capitala si din mai multe judete, conform directorului general al ANPC Paul Anghel, care a precizat ca acest controale vor continua, inspectorii fiind disponibili si in urmatarele zile pentru a raspunde sesizarilor. Totodata, Anghel reia recomandarile adresate celor care cumpara…