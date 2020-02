Stiri pe aceeasi tema

- 12 miliarde de euro pe an începând cu 2021 este gaura lasata de plecarea Regatului Unit si complica si mai mult negocierile între cei 27 pe viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene. Pentru a rezolva aceasta problema a viitorului cadru financiar multianual (CFP, 2021-2027),…

- In perioada 18 ndash; 24 ianuarie a.c., politistii romani au desfasurat activitati specifice procedurilor de extradare si predare in baza unui mandat de arestare, indeplinind misiuni de aducere in Romania a noua persoane urmarite din Germania una , Marea Britanie una , Spania doua , Statele Unite ale…

- Municipiul Sibiu, singurul oras din Romania cu trei stele Michelin, cea mai buna cotatie posibila oferita de acest ghid, se va promova in 2020 la targurile de turism din cinci tari europene, in Austria, Spania, Germania, Marea Britanie si Olanda,...

- Brexit: și Europa va fi afectata de retragerea Marii Britanii din UEVictoria lui Boris Johnson in scrutinul parlamentar organizat in decembrie in Marea Britanie, in contextul angajamentului de a realiza Brexit, inseamna ca premisa unui grafic referitor la producerea unui "Brexit dur" ramane…

- CFR Cluj s-a calificat, joi seara, in primavara europeana, dupa victoria, scor 2-0, pe propriul teren, cu Celtic Glasgow.Astfel, formația pregatita de Dan Petrescu va evolua, in primavara anului viitor, in ”16”-imile de finala din Liga Europa.Conform specialiștilor, campioana Romaniei are o cota de…

- Polonia si Ungaria inregistreaza regrese in respectarea normelor statului de drept, a declarat marti Didier Reynders, comisarul Uniunii Europene pentru Justitie, citat de agentia de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Alerta pentru șoferi! Riscați sa ramaneți fara bani! Este fals…

- Este o diferența de 9,6 milioane de lei in plus la bugetul local. Adica circa 2 milioane de euro. Fața de aceeași perioada a anului trecut, in primele 11 luni ale anului 2019 și-au platit impozitele alte 711 de firme. Redam comunicarea Primariei: „Potrivit evidentelor fiscale ale…

- Aproape 870 de locuri de munca vacante, prin rețeaua EURES in Economie / on 02/12/2019 at 14:16 / Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, in aceasta perioada, prin intermediul retelei EURES Romania, 869 de locuri de munca vacante, in domenii de activitate ca IT, industrie, transport, productie,…