“Ca urmare a controalelor inspectorilor Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) realizate in cadrul programului de control al salmonelozelor zoonotice (transmisibile de la animale la om), a fost oprit de la comercializare un lot de 265.000 de oua, contaminate cu Salmonella enteridis.Ouale contaminate au fost depistate intr-un centru de ambalare oua din Bucuresti, unde au fost puse sub sechestru oficial si dirijate pentru distrugere, la o unitate autorizata de neutralizare. Niciun ou din acest lot nu a ajuns la comercializare”,se arata in comunicatul transmis…