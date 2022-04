Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) este subfinantata in raport cu operatiunile pe care le desfasoara si s-a ajuns in situatia in care inspectorii se deplaseaza la controale cu mijloacele de transport in comun. Din pricina carentei dotarilor, inspectorii se folosesc de telefoanele…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) este subfinantata in raport cu operatiunile pe care le desfasoara si s-a ajuns in situatia in care inspectorii se deplaseaza la controale cu mijloacele de transport in comun. Din pricina carentei dotarilor, inspectorii se folosesc de telefoanele…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a dat amenzi de peste 380.000 de lei comerciantilor de oua in cadrul unor controale care au avut loc marti, 12 aprilie, se arata intr-un comunicat al institutiei.Au avut loc, intr-o singura zi, 114 acțiuni de control, in toata țara.„La…

- Nu se poate observa nicio imbunatațire a situației mijloacelor de transport ale STB, in urma controlului realizat de protecția Consumatorilor, in ciuda promisiunilor directorului Adrian Criț. In urma cu o saptamana , pe 23 martie, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC a prezentat…

- Benzinariile Lukoil și Gazprom și magazinele cu specific rusesc Berezka din toata țara au fost verificate de inspectorii de la Protecția Consumatorilor, intr-o campanie de control care a vizat companii care au legaturi cu Rusia. Cum explica Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC)…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) aunta, vineri, ca a demarat operatiunea ”Caravana consumatorilor”, care isi propune realizarea unei abordari de control unitare, la nivelul tuturor structurilor teritoriale ale institutiei, astfel incat intensitatea si frecventa actiunilor…

- Inspectorii de la Protectia Consumatorilor au decis inchiderea, pentru o perioada de cel mult sase luni, a trei magazine apartinand retailerului Profi si au aplicat amenzi contraventionale in valoare de 144.000 lei operatorului comercial, in urma unor controale derulate marti in sapte magazine situate…

- Reprezentantii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au amendat din nou societatea care opereaza hotelul de cinci stele Radisson Blu din Capitala, dupa ce peste 40 de camere din incita unitatii de cazare au fost verificate, fiind descoperite deficiente precum pereti murdari,…