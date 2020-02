Inspectorii ANAF vor fi înarmaţi cu pistoale, electroşocuri şi spray paralizant Florin Citu continua reforma ANAF si a realizat un proiect in care a inclus mai multe masuri radicale, printre care si limitarea numarului de posturi. Concret, se vor desfiinta 2000 de posturi care in acest moment sunt vacante, iar numarul total de angajati va fi de 25.582. Si organizarea teritoriala va suferi modificari, sediul principal al direcțiilor regionale antifrauda fiscala urmand sa fie stabilit in fiecare municipiu in parte, se arata in proiect. Cea mai radicala prevedere este inarmarea inspectorilor cu arme de foc, sprayuri paralizante si electrosocuri pentru autoaparare in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

