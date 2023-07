Inspectorii ANAF, intimidați și hărțuiți de multinaționale. Statul român evită să-i deranjeze pe străini Cei 3.700 de mari contribuabili din Romania, in cea mai mare parte multinaționale, sunt controlați de doar 230 de inspectori fiscali. Mai mult, salarizarea acestora este modesta, in condițiile in care riscurile și complexitatea muncii sunt enorme. Sindicaliștii din sistem ne spun ca, atunci cand se duc in controale la companiile straine, inspectorii fiscali sunt […] The post Inspectorii ANAF, intimidați și harțuiți de multinaționale. Statul roman evita sa-i deranjeze pe straini first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a publicat miercuri cea de a patra editie a raportului anual privind statul de drept, in care analizeaza situatia din fiecare stat membru, inclusiv din Romania. In cazul Romaniei, raportul conține critici pe toata linia și constata ca inca mai exista unele probleme in sistemul judiciar,…

- Situație tensionata la ministerul condus de Alina Gorghiu. Ministerul Justiției a fost chemat in instanta, in perioada 2008 – 2022, in peste 22.800 de dosare inaintate de magistrati si care vizau diferite drepturi salariale. Ministrul Alina Gorghiu a precizat joi seara ca ministerul pierde majoritatea…

- O serie de controale va viza verificarea existentei unor sedii fixe si/sau permanente ale contribuabililor nerezidenti pe teritoriul Romaniei, in conditiile in care reprezentantii institutiei au declarat recent ca se afla in derulare analize de risc pentru a stabili daca unii contribuabilii indeplinesc…

- Spitalele risca sa se inchida, in cazul in care guvernul nu va lua masuri care sa opreasca greva asistenților medicali, brancardierilor și infirmierilor.„Sunt mai mulți fluturași pentru ca 80 la suta dintre asistenii medicali au 3 și 40 de lei. Vom ajunge la greva generala, daca aceste revendicari nu…

- Un grup politic a depus un proiect de lege conform caruia parinții care au mai mult de un copil ar urma sa primeasca 2000 de lei, bani gratis de la stat.Oficialii susțin ca acesta ar putea fi un mod eficient de a stimula natalitatea in Romania, care este intr-un declin cumplit.Potrivit statisticilor…

- Sindicalistii din penitenciare refuza munca suplimentara și astfel se va ajunge la blocarea mai multor sectoare ale activitatii, au transmis aceștia intr-un comunicat. Daca revendicarile salariale nu vor fi solutionate, sindicalistii spun ca durata protestului va fi majorata, in iunie.„Sindicatul National…

- Sute de angajati de la CFR Calatori ameninta ca ies luni in strada, nemultumiti de salarii si de faptul ca statul taie din banii companiei. Ei spun ca desi legea personalului feroviar prevedea cresterea salariilor de la 1 iulie, pana in prezent, nu exista un buget de venituri si cheltuieli, in conditiile…

- Inspectorii sanitar-veterinari au aplicat amenzi de spre 4,76 milioane de lei, in urma controalelor efectuate cu ocazia Sarbatorilor Pascale, in perioada 28 martie – 13 aprilie. Potrivit unui comunicat de presa al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), transmis…