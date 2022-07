Stiri pe aceeasi tema

- ANAF anunta ca pentru combaterea evaziunii fiscale au loc controale „menite sa indrepte sau sa sanctioneze neregulile comise de contribuabili, imbunatatind astfel gradul de conformare si colectare”. Peste 2000 de contribuabili au fost verificati in luna iunie. „Actiunile de control desfasurate de inspectorii…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala anunta ca in cursul lunii iunie a acestui an inspectorii antifrauda au facut controale care au vizat peste 2000 de contribuabili care datoreaza bugetului de stat peste 83,6 milioane de lei din TVA, impozite, contributii sociale si de sanatate, sau reprezentand…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a aplicat 959 de amenzi in valoare totala de 2,7 milioane de lei, in urma controalelor efectuate la contribuabilii persoane juridice si fizice in perioada ianuarie – mai 2022, a anuntat joi institutia. „In vederea asigurarii resurselor necesare pentru…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a aplicat 959 de amenzi in valoare totala de 2,7 milioane de lei in primele 5 luni din acest an. „In vederea asigurarii resurselor necesare pentru buna functionare a statului, ANAF urmareste cresterea gradului de conformare voluntara, atat la declarare,…

- Unul dintre obiectivele majore ale ANAF este combaterea evaziunii fiscale, un flagel al economiei care pagubește bugetul general consolidat de resursele necesare bunei desfașurari a statului. In acest sens, Agenția desfașoara acțiuni de control menite sa indrepte sau sa sancționeze neregulile comise…

- Unul dintre obiectivele majore ale ANAF este combaterea evaziunii fiscale, „un flagel al economiei care pagubește bugetul general consolidat de resursele necesare bunei desfașurari a statului”. ANAF desfașoara acțiuni de control menite sa indrepte sau sa sancționeze neregulile comise de contribuabili,…

- Acțiunile de control antifrauda desfașurate in perioada ianuarie - mai 2022 au vizat 12.101 contribuabili, fiind cuantificate implicații fiscale (reprezentand TVA, impozite, contribuții sociale și de sanatate, alte impozite) și aplicate sancțiuni contravenționale de peste 364 milioane lei. Suma de…

- Unul dintre obiectivele majore ale ANAF este combaterea evaziunii fiscale, un flagel al economiei care pagubește bugetul general consolidat de resursele necesare bunei desfașurari a statului. In acest sens, Agenția desfașoara acțiuni de control menite sa indrepte sau sa sancționeze neregulile comise…