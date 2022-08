Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de 14 experți ai organismului de supraveghere nucleara al ONU a sosit la Kiev inainte de vizita planificata la centrala nucleara Zaporojie, ocupata de Rusia, din sud-estul Ucrainei, la sfarșitul acestei saptamani, transmite CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Razboi in Ucraina, ziua 187. Inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomica vor vizita centrala nucleara de la Zaporojie "in urmatoarele zile", in contextul in care ucrainenii ii acuza pe rusi ca au transformat centrala in unitate militara.

- Secretariatul ONU este pregatit sa sprijine orice misiune a Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), la invitația Ucrainei la CAE Zaporojie, transmite RBC-Ucraina cu referire la secretarul general al ONU, Antonio Guterres, pe Twitter. „Ramin serios ingrijorat de situația de la și in jurul…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri ca este „urgent” ca o inspectie a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) sa aiba loc la centrala nucleara de la Zaporojie din Ucraina, aflata sub control rusesc și in jurul careia au avut loc bombardamente, scrie digi24.ro.…

- Rusia va face „tot ce este necesar” pentru a le permite expertilor Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) sa viziteze centrala nucleara Zaporojie, din sudul Ucrainei, a anuntat luni purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, transmite Reuters.

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a declarat joi in fata Consiliului de Securitate al ONU ca situatia este grava si a cerut acces la centrala nucleara de la Zaporojie, in legatura cu care Moscova si Kiev se acuza reciproc

- Administratia prorusa, instalata de Moscova in regiunea ucraineana Zaporojie, regiune din sudul Ucrainei ocupata in cea mai mare parte de trupele ruse inca in primele zile ale invaziei, ia in calcul organizarea unui referendum in toamna pentru intrarea acestei zone in componenta Federatiei Ruse,…