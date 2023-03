Stiri pe aceeasi tema

- Compania Wizz Air a declarat ca toți pasagerii care se aflau in aeronava implicata in incidentul de pe Aeroportul "Ștefan cel Mare" au fost debarcați in siguranța și nu au suferit leziuni. Intr-un comunicat de presa, reprezentanții companiei au confirmat ca zborul Wizz Air W6 4692 de la ...

- Doua avioane ale companiei Wizz Air s-au ciocnit marți dupa-amiaza pe aeroportul “Stefan cel Mare” din Suceava, informeaza boardingpass.ro. Airbusurile A320 care urmau sa opereze in dupa-amiaza zilei de 14 martie 2023 zborurile din Suceava spre Dortmund și Londra LTN au fost avariate la sol, pe aeroportul…

- Un incident care putea sa aiba urmari grave s-a produs in urma cu scurt timp pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” din Suceava, scrie monitorulsv.ro. Doua aeronave ale companiei Wizz Air care se aflau pe platforma aeroportului s-au ciocnit ușor, aripa unui avion lovind partea de spate a celuilalt. Din informațiile…

