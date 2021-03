Inspectoratul Școlar Județean Maramureș organizează acțiunea „Săptămâna Meseriilor” Inspectoratul Școlar Județean Maramureș organizeaza, in perioada 8 – 14 martie, acțiunea „Saptamana Meseriilor”, in care unitațile de invațamant care au oferta educaționala pentru invațamantul profesional, inclusiv dual, realizeaza activitați cu respectarea stricta a legislației care reglementeaza starea de alerta, a celei specifice scenariilor in care funcționeaza unitațile de invațamant și a masurilor de prevenire și combatere a imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2. ”Prin Legea nr. 66/2019, data de 11 martie este instituita ca „Ziua Naționala a Meseriilor”. Inspectoratul Școlar Județean Maramureș… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

